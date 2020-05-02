2 травня відзначається День астрономії. Зазвичай його святкують в суботу – в період з середини квітня до середини травня, поблизу або перед 1-ю чвертю Місяця.

Старт Дню астрономії був даний в 1973 році в Каліфорнії.

Також 2 травня відзначається Всесвітній день тунця. Він був проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в грудні 2016 року, з метою підвищення обізнаності населення планети про цінність цього різновиду риб.

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2 травня відзначається пам’ять блаженної стариці Матрони – Мотрони Дмитрівни Ніконової.

Іменини 2 травня відзначають: Віктор, Григорій, Єгор, Іван, Семен і Ян.

Прикмети на 2 травня:

Якщо початок травня теплий, то в кінці місяця будуть холоди;

Якщо дикі качки будують гнізда біля самої води – літо буде сухе;

Якщо захід сонця золотистий і безвітряний, на наступний день буде хороша погода.

Що не можна робити 2 травня:

облизувати ложку після їжі;

планувати нові справи і ділові поїздки на цей день;

відмовляти в допомозі.

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