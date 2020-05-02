У суботу, 2 травня, Місяць перебуває в знаку Діва. Це 11 місячний день.

Гарний час для творчості і духовних пошуків. Можливі неприємні події, однак вони будуть короткочасними.

В 11 місячний день будуть особливо корисними фізичні навантаження.

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Однак цей період характерний емоційними спалахами, все частіше виникаючими конфліктами.

Хороший період, щоб зайнятися розв’язанням проблем, що накопичилися за тиждень завдань.

Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2020 рік.