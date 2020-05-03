Деніел Редкліфф став всесвітньо відомим завдяки серії фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Джоан Роулінг. Актор зіграв головну роль і у багатьох асоціюється виключно з хлопчиком-чарівником.

Не варто, звичайно, применшувати заслуги Гаррі Поттера, адже завдяки йому в 2009 році актор був занесений в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш високооплачуваний актор десятиліття.

Однак, якщо подивитися список ролей Деніела Редкліффа, то можна точно зрозуміти, що Гаррі Поттер був лише кроком до дорослого кіно.

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Факти ICTV зібрали список найкращих серіалів і фільмів з Деніелом Редкліффом.

Записки юного лікаря

Редкліфф не раз зізнавався в любові до російської класики і до творів Михайла Булгакова.

У 2012 році він взяв участь у зйомках серіалу, в основу якого лягли розповіді Булгакова Записки юного лікаря.

Герой Редкліффа, молодий лікар Володимир Бомгард, який щойно закінчив медичний інститут і відправляється в російське село. На нього чекають непрості пацієнти, які страждають від хвороб і забобонів, і важкі будні лікаря.

Серіал вийшов у двох сезонах, по чотири епізоди.

Убий своїх коханих

Фільм пронизаний атмосферою 40-х і духом бітників познайомить глядачів з юними роками трьох відомих письменників тих часів: Аллена Гінзберга, Вільяма Берроуза і Джека Керуака, які хотіли створювати нову літературу. Редкліфф зіграв Аллена Гінзберга.

Також буде розкрита особистість Люсьєна Карра, до якого Аллен відчував потяг.

Відмінною рисою фільму є дотепні діалоги, зростаюче загострення сюжету і вибухова кульмінація.

Людина – швейцарський ніж

Неймовірна роль Редкліффа, в якій він зіграв…труп. Він лежав на безлюдному острові, поки його на знайшов хлопець на ім’я Хенк. Він почав використовувати труп по-всякому, щоб вижити в диких умовах і здобути дівчину мрії.

Фільм постійно і із завидною спритністю обманює глядача. Теми нижче пояса поступово змінюються більш серйозними: наприклад, як виховувати дітей і що робити з постійним почуттям самотності.

Тотально абсурдне, божевільне, але привабливе кіно, що вражає уяву.

Абсолютна влада

Редкліфф в ролі агента ФБР, який під прикриттям впроваджується в банду неонацистів. Його метою є запобігання теракту.

Незважаючи на серйозність теми, що піднімається, режисер глибоко не копає, тому картину витягує саме гра Редкліффа. Дорослий актор видає глядачам інтелігентний і розумний образ.

Роги

Починається все невинно: молодий американець Іг Перріш живе звичайним життям і готується до весілля з коханою дівчиною. Але тут кохана гине, а на голові Перріша виростають роги.

Навколишні люди в присутності хлопця раптом починають говорити виключно правду, яка не завжди приємна. Це допомагає Перрішу дізнатися, хто насправді вбив його дівчину, тому що він – головний підозрюваний.

Нагадаємо, в січні вийшов трейлер фантастичного бойовика Божевільний Майлз або Гармати Акимбо з Деніелом Редкліффом в головній ролі. У фільмі персонажу Редкліффа належить бігати вулицями в халаті з прикріпленими до його рук пістолетами.

Прем’єра фільму відбулася в березні 2020 року.