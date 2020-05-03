Карантин в Україні триває вже другий місяць, а вимушені обмеження змушують багатьох українців проводити багато часу вдома.

За цей період дехто встиг перебрати всі речі у гардеробі, записатися на усі можливі онлайн-курси, вивчити щось нове, зайнятися йогою, спортом, прочитати одну, а, можливо, і більше книг.

Але у гонитві робити постійно щось корисне ми часто нехтуємо правилами відпочинку, що також не менш важливо для організму. Особливо, коли увага постійно прикута до новин, а рідних або друзів зараз бачимо тільки через екран монітору або телефону.

Щоб ви могли трішки відволіктися і безтурботно провести час, Факти ICTV зібрали кращі гумористичні номери від Дизель Шоу на період карантину.

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Оскільки через карантин кінотеатри також не працюють, то раніше Факти ICTV писали, де в Україні можна легально дивитися фільми і серіали онлайн.