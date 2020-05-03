Погода в Україні на сьогодні, 3 травня 2020

У західних областях України в неділю, 3 травня, синоптики прогнозують грози. Температура вдень 14°…21°, вночі 6°…11°.

На Півночі країни також пройдуть дощі. Повітря вдень прогріється до 23°, вночі до 12°.

У центральних і східних регіонах України також опади. Стовпчики термометрів вдень покажуть 20°…24°, а вночі 9°…11°.

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На Півдні також грози, температура вдень 21°…23°, проте в Одеській області буде тільки 15°…17°. Вночі повітря прогріється до 11°.

Раніше повідомлялося, що погода на травневі свята в Україні буде дощовою, в більшості регіонів можливі грози.