Як вибрати домашній гриль

При слові гриль у більшості людей одразу вмикається уява – шашлики на пікніку і соковите м’ясо на вертелі.

Цьогоріч карантин у світі змушує усіх сидіти вдома. На допомогу прийде домашний гриль, який допоможе організувати справжній пікнік вдома у чотирьох стінах.

Читайте: 4 незвичайних страви для грилю (відео)

Як вибрати гриль

В електричних грилях та елекрошашличницях важливий матеріал корпусу та нагрівальних елементів.

Також варто звернути увагу на регульований кут нахилу робочих пластин приладу. Ідеальний кут має мати 7°.

Вбудований датчик ступеня прожарювання контролює якість та ідеальність прожарки м’яса або риби.

Моделі із пластика легші, їх зручніше переносити. Якісна пластмаса не нагрівається і не плавиться при високих температурах. Нагрівальний елемент повинен бути із сталі. Такі грилі продають по ціні від 800 грн.

Водночас найкращі корпуси із нержавіючої сталі, але і ціни на них починаються від 2,5 тис. грн.

Переваги електрогрилів:

їжа готується швидко;

м’ясо смажиться рівномірно, є можливість вибрати температуру;

їжа не горить, тому немає диму.

Серед недоліків таких грилів – залежність від розетки. Також можливе довге нагрівання тенів у дешевих моделях.

Сковорода-гриль

Сковорода гриль – це чавунна або сталева сковорідка, але з товстішим дном, ніж має звичайна.

Чавун зберігає жар, що забезпечує той же ефект, що робить вугілля в звичайному вуличному грилі. У сковорідці є спеціальний жолоб для жиру та олії. На дні розташовані спеціальні ребра і канавки. Вони залишають на страві смужки та не дають випаровуватися рідині.

Вибираючи гриль-сковороду звертайте увагу на її форму і матеріал. Також важливо дивитися на ручку – вона повинна бути ергономічна і не нагріватися. Ідеальна товщина дна – 7 мм.

Найкращі гриль-сковорідки виготовляють із чавуну. Це матеріал добре тримає температуру та при правильному обслуговуванні – живуть вічно. Ціни на них починаються від 300 грн.

Середній варіант – це сталеві сковорідки-грилі, які можуть пригоряти через тонкі стінки. Найдешевші варіанти – із алюмінію.

Переваги сковорідок:

невелика вага та розміри;

можна готувати на вогні і на електроплиті.

Серед недоліків сковорідки-гриль – дим від смаженого м’яса заполонить усю кухню, тому потрібна хороша вентиляція. Сковорідки довго гріються і на них нереально виставити точну температуру.

Гриль у домашніх умовах

Якщо удома немає спеціалізованого грилю, можна використати замість нього духовку. У їхні решітки легко встановити вертел.

При кулінарних талантах, м’ясо можна посмажити навіть на звичайній сковорідці.

Факти ICTV вивчили кухні народів світу і підібрали цікаві рецепти м’ясних страв з різних країн для кожного виду м’яса, які ідеально замінять шашлик на травневі свята.

Фото: Розетка

Фото: dreamstime