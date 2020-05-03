Як вибрати домашній гриль

При слові гриль у більшості людей одразу вмикається уява – шашлики на пікніку і соковите м’ясо на вертелі.
Цьогоріч карантин у світі змушує усіх сидіти вдома. На допомогу прийде домашний гриль, який допоможе організувати справжній пікнік вдома у чотирьох стінах.
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Як вибрати гриль
В електричних грилях та елекрошашличницях важливий матеріал корпусу та нагрівальних елементів.
Також варто звернути увагу на регульований кут нахилу робочих пластин приладу. Ідеальний кут має мати 7°.
Вбудований датчик ступеня прожарювання контролює якість та ідеальність прожарки м’яса або риби.
Моделі із пластика легші, їх зручніше переносити. Якісна пластмаса не нагрівається і не плавиться при високих температурах. Нагрівальний елемент повинен бути із сталі. Такі грилі продають по ціні від 800 грн.
Водночас найкращі корпуси із нержавіючої сталі, але і ціни на них починаються від 2,5 тис. грн.
Переваги електрогрилів:
- їжа готується швидко;
- м’ясо смажиться рівномірно, є можливість вибрати температуру;
- їжа не горить, тому немає диму.
Серед недоліків таких грилів – залежність від розетки. Також можливе довге нагрівання тенів у дешевих моделях.
Сковорода-гриль
Сковорода гриль – це чавунна або сталева сковорідка, але з товстішим дном, ніж має звичайна.
Чавун зберігає жар, що забезпечує той же ефект, що робить вугілля в звичайному вуличному грилі. У сковорідці є спеціальний жолоб для жиру та олії. На дні розташовані спеціальні ребра і канавки. Вони залишають на страві смужки та не дають випаровуватися рідині.
Вибираючи гриль-сковороду звертайте увагу на її форму і матеріал. Також важливо дивитися на ручку – вона повинна бути ергономічна і не нагріватися. Ідеальна товщина дна – 7 мм.
Найкращі гриль-сковорідки виготовляють із чавуну. Це матеріал добре тримає температуру та при правильному обслуговуванні – живуть вічно. Ціни на них починаються від 300 грн.
Середній варіант – це сталеві сковорідки-грилі, які можуть пригоряти через тонкі стінки. Найдешевші варіанти – із алюмінію.
Переваги сковорідок:
- невелика вага та розміри;
- можна готувати на вогні і на електроплиті.
Серед недоліків сковорідки-гриль – дим від смаженого м’яса заполонить усю кухню, тому потрібна хороша вентиляція. Сковорідки довго гріються і на них нереально виставити точну температуру.
Гриль у домашніх умовах
Якщо удома немає спеціалізованого грилю, можна використати замість нього духовку. У їхні решітки легко встановити вертел.
При кулінарних талантах, м’ясо можна посмажити навіть на звичайній сковорідці.
Факти ICTV вивчили кухні народів світу і підібрали цікаві рецепти м’ясних страв з різних країн для кожного виду м’яса, які ідеально замінять шашлик на травневі свята.
Фото: Розетка
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