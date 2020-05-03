3 травня відзначають Всесвітній день преси, який є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода друку і свобода вираження думок є основними правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини. Свято проголосила у 1993 році Генеральна Асамблея ООН.
Це стало результатом роботи Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка в резолюції 1991 року, Про сприяння забезпеченню свободи преси у світі визнала, що вільна, плюралістична та незалежна преса є необхідним компонентом будь-якого демократичного суспільства.
Починаючи з 1994 року в різних країнах 3 травня відзначається День Сонця.
За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Феодора Трихіна з Константинополя.
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Іменини 3 травня відзначають: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта.
Народні прикмети на 3 травня:
- Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.
- Якщо шишок багато на сосні, то жито буде добре рости.
- Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю.
- Якщо в травні пройде три хороших дощів, то три роки буде багато хліба.
- Якщо травень дощовий і холодний, то меду не буде.
Що не можна робити 3 травня:
- Сни з 2 на 3 травня порожні. Не варто надавати їм значення.
- У цей день не можна виливати помиї на землю або смітити.
- Також заборонено ловити рибу та полювати.
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