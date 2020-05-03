PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 3 травня

3 травня відзначають Всесвітній день преси, який є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода друку і свобода вираження думок є основними правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини. Свято проголосила у 1993 році Генеральна Асамблея ООН.

Це стало результатом роботи Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка в резолюції 1991 року, Про сприяння забезпеченню свободи преси у світі визнала, що вільна, плюралістична та незалежна преса є необхідним компонентом будь-якого демократичного суспільства.

Починаючи з 1994 року в різних країнах 3 травня відзначається День Сонця.

За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Феодора Трихіна з Константинополя.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини 3 травня відзначають: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта.

Народні прикмети на 3 травня:

  • Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.
  • Якщо шишок багато на сосні, то жито буде добре рости.
  • Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю.
  • Якщо в травні пройде три хороших дощів, то три роки буде багато хліба.
  • Якщо травень дощовий і холодний, то меду не буде.

Що не можна робити 3 травня:

  • Сни з 2 на 3 травня порожні. Не варто надавати їм значення.
  • У цей день не можна виливати помиї на землю або смітити.
  • Також заборонено ловити рибу та полювати.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка