3 травня відзначають Всесвітній день преси, який є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода друку і свобода вираження думок є основними правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини. Свято проголосила у 1993 році Генеральна Асамблея ООН.

Це стало результатом роботи Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка в резолюції 1991 року, Про сприяння забезпеченню свободи преси у світі визнала, що вільна, плюралістична та незалежна преса є необхідним компонентом будь-якого демократичного суспільства.

Починаючи з 1994 року в різних країнах 3 травня відзначається День Сонця.

За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Феодора Трихіна з Константинополя.

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Іменини 3 травня відзначають: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта.

Народні прикмети на 3 травня:

Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.

Якщо шишок багато на сосні, то жито буде добре рости.

Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю.

Якщо в травні пройде три хороших дощів, то три роки буде багато хліба.

Якщо травень дощовий і холодний, то меду не буде.

Що не можна робити 3 травня:

Сни з 2 на 3 травня порожні. Не варто надавати їм значення.

У цей день не можна виливати помиї на землю або смітити.

Також заборонено ловити рибу та полювати.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.