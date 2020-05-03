3 травня, тобто у третю неділю після Великодня, православні відзначають свято жінок-мироносиць.

Саме вони першими дізналися благу вість про Воскресіння Христа і повідомили про це його учням.

Жінки-мироносиці, серед яких була і Марія Магдалина, скрізь супроводжували Христа, служили йому, йшли з ним на Голгофу та були свідками страждань Господа.

Після смерті Спасителя саме вони помазали тіло Ісуса миром, вони ж першими дізналися, що Христос Воскрес.

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За біблійними легендами, Марія Магдалина піднесла римському імператору Тиберію червоне яйце зі словами Христос Воскрес! Звідси й пішов звичай фарбувати яйця.

До речі, свято жінок-мироносиць вважається церковним жіночим днем – щось на зразок 8 Березня. Тому у цей день заведено вітати своїх дружин, сестер, матерів та дочок.

Нагадаємо, у 2020 році День матері в Україні припадає на 10 травня. Свято відзначається у другу неділю травня відповідно до указу президента від 10 травня 1999 року №489/99.