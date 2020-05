День зоряних війн: історія свята і його особливості

День зоряних війн присвячений знаменитій кінострічці, яка створена американським режисером Джоржем Лукасом.

Це свято виникло через гру слів: в англійській мові знаменита фраза джедаїв Хай буде з тобою Сила пишеться May the force be with you. Шанувальники обіграли цей вислів, через схожість звучання і переклали його як Хай буде з тобою четверте травня.

Англійське слово May співзвучне з назвою місяця, а слово force (сила) – з fourth (четвертий).

Саме четвертого травня фанати по всьому світу обирають сторону світла або темряви. Що ж то за сила, яка повинна супроводжувати справжнього джедая? Це енергетичне поле, створене усіма живими істотами, які живуть у Галактиці.

Цікаво, що 4 травня 1979 року першому фільму кіносаги виповнилося майже два роки. Цього дня Марґарет Тетчер стала новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Її партія обіграла каламбур, розмістивши оголошення у вечірніх новинах May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations, що означає Хай буде з тобою четверте травня, Меггі. Вітаємо!

Читайте: Вперше на Оскар допустять фільми, які не виходили у прокат через карантин

У Канаді в 2011 році відбулося перше гучне святкування, яке супроводжувалося костюмованою ходою, відео та шоу-програмою.

З тих пір свято організовують щорічно.

Четвертого травня шанувальники Зоряних війн дивляться свою улюблену кіноепопею, влаштовують костюмовані шоу і флешмоби, читають журнали і комікси, присвячені героям саги, грають в комп’ютерні ігри.

Нагадаємо, в січні вийшов трейлер фантастичного бойовика Божевільний Майлз або Гармати Акимбо з Деніелом Редкліффом в головній ролі. У фільмі персонажу Редкліффа належить бігати вулицями в халаті з прикріпленими до його рук пістолетами.

Прем’єра фільму відбулася в березні 2020 року.