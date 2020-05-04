PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Дощі, грози та похолодання: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У вівторок, 5 травня, дощі та грози прогнозують на всій території України.

Температура повітря на сході становитиме +19 +21, на півдні, півночі та у центрі – від +16 до +19.

У західних областях +13 +15.

У Києві дощ, гроза, вночі 9-11, а вдень 16-18 вище нуля.

Читайте: 40 градусів і вище: метеорологи дали прогноз на літо 2020 в Україні

Погода 5 травня

У середу, 6 травня, погода не зміниться – знову грозові дощі в усіх регіонах.

Температура також залишиться у діапазоні попереднього дня – від +13 до +21.

У столиці дощ, вночі +10, вдень до +18.

Погода на 6 травня

У четвер, 7 травня, очікується незначне похолодання, дощі прогнозують скрізь, окрім сходу та частини північних, центральних та південних областей.

У східних регіонах +17 +20, на півдні +14 +18, у центрі +14 +17, на півночі +13 +16, на заході країни – від +10 до +14.

У Києві опади, вночі 5-7, вдень 14-16 градусів тепла.

Погода 7 травня

У п’ятницю, 8 травня, зона дощів зміститься на центральні, східні та південні області.

На заході та півночі – без опадів, температура повітря у цих регіонах становитиме +13 +16, на півдні та у центрі до +17, на сході місцями до +20.

У столиці без істотних опадів, вночі 5-7, вдень до +16.

Погода 8 травня

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка