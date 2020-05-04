У вівторок, 5 травня, дощі та грози прогнозують на всій території України.

Температура повітря на сході становитиме +19 +21, на півдні, півночі та у центрі – від +16 до +19.

У західних областях +13 +15.

У Києві дощ, гроза, вночі 9-11, а вдень 16-18 вище нуля.

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У середу, 6 травня, погода не зміниться – знову грозові дощі в усіх регіонах.

Температура також залишиться у діапазоні попереднього дня – від +13 до +21.

У столиці дощ, вночі +10, вдень до +18.

У четвер, 7 травня, очікується незначне похолодання, дощі прогнозують скрізь, окрім сходу та частини північних, центральних та південних областей.

У східних регіонах +17 +20, на півдні +14 +18, у центрі +14 +17, на півночі +13 +16, на заході країни – від +10 до +14.

У Києві опади, вночі 5-7, вдень 14-16 градусів тепла.

У п’ятницю, 8 травня, зона дощів зміститься на центральні, східні та південні області.

На заході та півночі – без опадів, температура повітря у цих регіонах становитиме +13 +16, на півдні та у центрі до +17, на сході місцями до +20.

У столиці без істотних опадів, вночі 5-7, вдень до +16.

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