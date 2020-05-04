Популярні інтерактивні дудли: Google запустив марафон

Популярні інтерактивні дудли Google запустив у вигляді антикарантинного марафону для тих, хто сумує вдома.

Починаючи з 27 квітня, найпопулярніші дудли останніх років з’являтимуться на головній сторінці протягом 10 днів.

Перший дудл вже доступний. У ньому необхідно прописувати алгоритм кроків для кролика, який збирає моркву.

Спочатку він був опублікований в 2017 році і присвячувався 50-річчю створення мов програмування для дітей.

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28 квітня користувачі зможуть влаштувати змагання з крикету з равликами.

29 квітня — можна буде спробувати створювати світломузику.

30 квітня — можна навчитися грі на особливому музичному інструменті – терменвоксі.

1 травня — гра, де головними героями будуть садові гноми.

2 травня — гра, в якій потрібно допомогти винахіднику тесту для вимірювання гостроти перців позбутися вогню в роті за допомогою морозива.

3 травня — мексиканське бінго, в яке можна зіграти з друзями у мережі.

4 травня — гра, де потрібно перемагати привидів за допомогою малюнків.

5 травня — гра присвячена зародженню хіп-хопу і пропонує спробувати себе в ролі діджея.

6 травня — класична гра Pac-Man.

Нагадаємо, раніше Google створив дудл про важливість карантину через коронавірус, у якому пояснив, чому важливо залишатися вдома.