Гороскоп на травень 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на травень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

У перших числах травня відбувається важлива інгресія: Місячні вузли змінюють вісь знаків зодіаку. Північний вузол переміститься з Рака у Близнюки, а Південний вузол – з Козерога у знак Стрільця. У цих знаках вузли будуть до січня 2022 року і створять тло, на якому будуть розгортатися події.

Вузли визначають загальний напрямок руху, стрижень подій, показують кармічне завдання чергового етапу.

Південний вузол – це результат того, що ми робили в минулому.

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Північний вузол – це вектор розвитку, можливість змінити нашу карму, він вказує необхідні переваги, якими потрібно керуватися для отримання нового досвіду.

Північний вузол в Близнюках пов’язаний з навчанням та інформацією. Люди можуть вирішувати завдання, якщо розуміють державні процеси, сприймають суспільні настрої – цю базу дає Південний вузол у Стрільці. Для Близнюків і Стрільців настає важливий період змін у найближчі півтора року.

Гороскоп для Овнів

Не бійтеся діяти, адже це допоможе навколишнім розгледіти ваш талант та індивідуальність. Не втрачайте нагоди продемонструвати готовність відстоювати свої принципи, завдяки цьому з’явиться можливість кар’єрного росту. Досягнення цілей може бути пов’язане з чоловіками, а також із конкуренцією. Успіх можливий для тих, хто не пливе за течією, а сам створює можливості, щоб проявити себе, а також тих, хто розширює своє коло спілкування.

Гороскоп для Тельців

Доведеться зіткнутися з ситуаціями, в яких відчуватимете невпевненість, а це призводить до надмірної емоційності. Можлива плутанина в фінансах, омана щодо перспектив і реалістичності робочих проектів, а також особистих і ділових взаємин. Несприятливий час для переїздів, а також сімейних заходів, пов’язаних із переміщеннями. Особливо обережними варто бути в питаннях лікування, бо можлива побічна реакція на медикаменти.

Гороскоп для Близнюків

Багато людей стають активними та енергійними, особливо щодо заробітку. Ваш талант допоможе в створенні прекрасних речей, а також у розробленні нових проектів і в отриманні додаткових навичок у професійній діяльності. Для дружніх контактів, встановлення нових зв’язків, не обтяжених серйозними робочими питаннями, сприятливий час. Варто вибірково ставитися до інформації, що надходить до вас зі всіляких джерел.

Гороскоп для Раків

Спілкування і розвивальні заняття з дітьми принесуть всім задоволення. Хороший період для досліджень, зокрема ділових і фінансових питань. Сприятливе вирішення питань спільних ресурсів, розподілу прибутку, податків, боргів, а також спадщини та аліментів. Зростає ваша здатність впливати на найближче оточення. Можливі нові корисні зв’язки, незвичайний поворот у взаєминах із колегами і партнерами. Посилюється творче мислення, здатність розуміти справжню сутність речей.

Гороскоп для Левів

Сила волі, винахідливість і наполегливість у цей період дадуть вам можливість багато чого змінити і вдало вирішити важливі питання. Гарний час для трансформації стилю та методів роботи, зміни застарілого обладнання та техніки. Сприятливий період для перетворення або закінчення особистих або ділових стосунків, які вичерпали себе. Сміливо звертайтеся до офіційних органів, особливо для отримання пільг, знижок і субсидій, якщо є така потреба.

Гороскоп для Дів

Концентроване та конкретне мислення, є підставою для не дуже швидкого, але тривалого успіху в вузько обмеженій сфері діяльності. Сприятливе будь-яке навчання, а також зав’язування нових стосунків, які мають бути тривалими. Матеріал, зібраний протягом найближчого місяця, буде засвоєний і стане в нагоді в майбутньому. Вдало протікають візити до керівництва, впливових людей. Прислухайтеся до поради літніх людей, досвідчених фахівців.

Гороскоп для Терезів

У громадській діяльності або романтичних стосунках виникають складнощі. Можуть нагадати про себе напружені ситуації та події з минулого. Хороший період для того, щоб якісно змінити свої любовні або сімейні стосунки, розірвати рутинні зв’язки, відкинути в своєму житті все, що на цьому етапі гальмує вас. Ймовірно, якщо ви не зробите це самі, це зроблять за вас обставини або воля інших людей. Це гарний час для відновлення взаємин, пояснень, усунення давнього конфлікту.

Гороскоп для Скорпіонів

Посилюється інтуїтивне сприйняття інформації, уява може розігратися і налаштувати як на позитивний, так і негативний лад. Варто бути обережними з жартами, бо навколишні вас люди схильні сприймати все на свій рахунок та ображатися. Якщо у вас є секрети, то це може стати надбанням громадськості. Зосередьтеся на собі та своїх потребах, цього місяця ви зможете закласти фундамент подальшого розвитку і процвітання, зрозуміти перспективи та доцільність вкладення ресурсів у ваші проекти.

Гороскоп для Стрільців

Ви зможете побачити прихований потенціал у подіях, що відбуваються, це дозволить навести лад у ваших справах. Створюються сприятливі умови для певного занурення в себе і в такий спосіб з’являється гармонія внутрішнього стану. Інтуїція, творчі здібності, натхнення і розуміння психології людей – дадуть хороший шанс для успішного ведення справ, відновлення особистих і ділових взаємин. Приділіть час дітям, це хороший період для прищеплення їм культурних і духовних цінностей.

Гороскоп для Козерогів

Виникають складнощі в життєвих сферах, пов’язаних з професією, соціальним статусом, почуттям обов’язку. Травень буде знаменувати поверненням до минулого, зупинку у багатьох справах, але ця зупинка дуже корисна перед новим стартом. Сприятливий період для наукових досліджень, з’являється тонке бачення перспектив. У вас всі можливості для того, щоб правильно підкоригувати свої плани. Можливе відновлення взаємин, які здавалися давно втраченими. Старші родичі допоможуть у вирішенні складних питань.

Гороскоп для Водоліїв

Посилюється винахідливість та ініціативність, можливі успіхи в особистому та суспільному житті. Хороший період для боротьби за незалежність, проте, схильність до спонтанних вчинків, особливо, якщо йдеться про захист своєї свободи, викликає подив у навколишніх. Формуються відповідні умови для досягнення спільної мети, відновлення колишніх стосунків, добре йде колективна робота, особливо з давніми партнерами. Хороший період для купівлі або впровадження нових технологій, сучасної техніки, комп’ютерних розробок.

Гороскоп для Риб

Від вас вимагається витримка, спокій і концентрація, інакше, можна втратити сприятливі можливості. Проявляйте обережність у поїздках, будьте уважні під час работи з документами. Перш ніж щось сказати, варто добре подумати, бо посилюється фантазія і схильність до ілюзій. Якщо ви зможете направити цю енергію в творче русло, то місяць буде відзначений високою продуктивністю. Відсунуті на тривалий період справи сьогодні можуть бути вдало вирішені. Таким самим сприятливим цей період буде для планування довгострокових проектів.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.