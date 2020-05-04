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Календар церковних свят на травень 2020

Головне православне свято у церковному календарі на травень 2020 року – Вознесіння Господнє, яке припадає на 28 травня.

Це одне з дванадесятих перехідних свят, дата якого залежить від Великодня.

Є ще один важливий день в останній місяць літа – це 9 травня (поминання загиблих воїнів).

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Список церковних свят на травень 2020:

  • 1 травня, п’ятниця – Максимівської ікони Божої Матері (одноденний піст)
  • 2 травня, субота – Преподобного Іоанна Старопечерника
  • 3 травня, неділя – святих жінок-мироносиць, праведних Йосипа Аримафійського і Никодима
  • 4 травня, понеділок – Моздокської ікони Божої Матері
  • 5 травня, вівторок – Преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіопольского
  • 6 травня, середа – Великомученика Георгія Побідоносця, Іверської ікони Божої Матері (одноденний піст)
  • 7 травня, четвер – Молченської ікони Божої Матері
  • 8 травня, п’ятниця – Апостола і євангеліста Марка (одноденний піст)
  • 9 травня, субота – поминання загиблих воїнів, Святителя Стефана, єпископа Великопермського
  • 10 травня, неділя – Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського
  • 11 травня, понеділок – Святителя Кирила, єпископа Туровського
  • 12 травня, вівторок – Преподобного Мемнона чудотворця
  • 13 травня, середа – Апостола Якова Зеведєєва, брата Іоанна Богослова (одноденний піст)
  • 14 травня, четвер – Ікони Божої Матері Несподівана Радість
  • 15 травня, п’ятниця – Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, перенесення мощей благовірних князів Бориса і Гліба (одноденний піст)
  • 16 травня, субота – Мученика Павла Вільнюського
  • 17 травня, неділя – Староруської ікони Божої Матері
  • 18 травня, понеділок – Ікони Божої Матері Невичерпна Чаша
  • 19 травня, вівторок – Праведного Іова Багатостраждального
  • 20 травня, середа – Згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимі, Жировицької ікони Божої Матері (одноденний піст)
  • 21 травня, четвер – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова
  • 22 травня, п’ятниця – День Миколи Чудотворця (одноденний піст)
  • 23 травня, субота – Апостола Симона Зилота
  • 24 травня, неділя – Рівноапостольних Кирила і Мефодія
  • 25 травня, понеділок – Священномученика Ермогена
  • 26 травня, вівторок – Мучениці Гликерії та мученика Лаодикія, стража в’язничного
  • 27 травня, середа – Мученика Ісидора (одноденний піст)
  • 28 травня*, четвер – Вознесіння Господнє
  • 29 травня, п’ятниця – Преподобного Феодора Освяченого (одноденний піст)
  • 30 травня, субота – Преподобної Єфросинії
  • 31 травня, неділя – День пам’яті святих отців семи Вселенських Соборів.

Факти ICTV також склали для вас календар церковних свят на 2020 рік.

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