Apple представила MacBook Pro 2020 на 13 дюймів - ціна і характеристики

Слідом за MacBook Air та 16-дюймовим Pro, 13-дюймова модель ноутбука Apple Pro отримала значно вдосконалену клавіатуру Magic Keyboard.

MacBook Pro на 13 дюймів також отримав стандартне підсилення. Пристрій обладнано новим процесором Intel 10-го покоління з покращеною до 80% швидкістю графіки.

Процесор працює у парі з 16 ГБ оперативної пам’яті, яка працює з частотою 3733 Мгц. Є можливість збільшити об’єм пам’яті до 32 ГБ.











Клавіатура “метелик” у минулому: Apple представила новий MacBook Pro / 3 фотографии

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Жорсткий диск у новому MacBook Pro на 13 дюймів збільшено вдвічі – до 256 ГБ у стандартній конфігурації та 1 ТБ у максимальній. За бажання, флешку можна встановити до 4 ТБ.

Ціна на оновлений пристрій на сьогодні починається від $1299 (близько 35 тис. грн).

Нагадаємо, 15 квітня компанія Apple представила iPhone SE другого покоління. Він підтримує бездротову зарядку і дві SIM-карти, доступний в корпусі чорного, білого і червоного кольору.