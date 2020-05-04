Найбільший у світі телескоп зафіксував “загадкові сигнали” у Всесвіті

Міжнародна група астрономів у Китаї виявила невідомі радіосплески з космосу.

– Ми виявили нові швидкі радіосплески, які розглядаються як загадкові сигнали з глибин Всесвіту, – йдеться у повідомленні.

Таким відкриттям поділилися науковці з Національної астрономічної обсерваторії при Академії наук Китаю за допомогою найбільшого у світі радіотелескопу FAST.

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Дослідники космосу розповіли, що швидкі радіохвилі – це одиночні імпульси величезної яскравості, що тривають мілісекунди. Жодних наукових пояснень їх походження поки немає.

Зафіксувати такі сигнали вдалося за допомогою унікальної методики китайського науковця Чжу Вейвей.

Дослідники продовжать роботу над виявленням загадкових радіосплесків, аби дізнатися більше про їх походження.

Радіотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) встановлено у глибокій і округлій карстовій западині на південному заході Китаю.

Обладнання побудували у 2016 році, а в регулярну експлуатацію телескоп було введено на початку 2020 року.

Нагадаємо, Ілон Маск обвалив акції Tesla і заявив, що розпродає майно заради дослідження планети Марс.

Джерело: Xinhua