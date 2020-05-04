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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 4 травня (КАРТА)

Дощі та грози синоптики прогнозують у понеділок, 4 травня, на всій території України.

У східних областях – від +23 до +25, на півдні країни – до +23.

У центрі +20 +25, на півночі +16 +22.

Найпрохолодніше буде на заході – місцями +15 +17.

Читайте: 40 градусів і вище: метеорологи дали прогноз на літо 2020 в Україні

У Києві сьогодні дощ весь день, температура повітря – від +18 до +20.

Погода на 4 травня

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

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