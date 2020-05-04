Дощі та грози синоптики прогнозують у понеділок, 4 травня, на всій території України.
У східних областях – від +23 до +25, на півдні країни – до +23.
У центрі +20 +25, на півночі +16 +22.
Найпрохолодніше буде на заході – місцями +15 +17.
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У Києві сьогодні дощ весь день, температура повітря – від +18 до +20.
До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.
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