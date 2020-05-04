Посівний календар на травень: сприятливі дні та заборони

Посівний календар на травень 2020 буде сприятливим. Цей місяць буде хорошим для городників і садівників.

Завдяки посівному календарю можна точно визначити, коли краще займатися посадкою овочів і фруктів, а також в який день варто займатися обрізанням дерев і розпушуванням грунту.

Які дні найсприятливіші, а в які не рекомендується займатися роботами на землі, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Місячний календар на травень 2020 за днями

1 травня – сприятливий час для посадки дерев. Однак не рекомендується займатися пересадкою рослин.

2 травня – хороший час для того, щоб зайнятися декоративними рослинами. Щоб уповільнити зростання трави, необхідно її косити. Не можна займатися посадкою фруктових дерев.

3 травня – хороший час для посадки кореневих овочів. Також це сприятливий період для обрізки дерев.

4 травня – сприятливий день для посадки дерев кісточкових сортів. Рекомендується поливати квіти і обробляти землю.

5 травня – для хорошого врожаю необхідно баштанні рослини. Також сприятливий час для посадки кабачків, огірків і гороху.

6 травня – не рекомендується висаджувати дерева. Найкраще в цей день не турбувати сад і город.

7 травня – несприятливий день, в цей період не можна нічого садити і обробляти.

8 травня – хороший час, щоб прополоти бур’яни і зайнятися газоном.

9 травня – вдалий час, щоб зайнятися посадкою полуниці, також можна почати і інші посівні роботи.

10 травня – вдалий день для розпушення, удобрення грунту, обрізки і щеплення дерев.

11 травня – в цей день не рекомендується займатися обрізанням і щепленням дерев. Не рекомендується пересаджувати квіти.

12 травня – хороший час, щоб садити декоративні рослини.

13 травня – невдалий час для посадки. Краще скосити траву, прополоти і прорідити грядки.

14 травня – посадку всіх рослин слід відкласти. В цей день рекомендується розпушення.

15 травня – в цей день варто прищеплювати дерева і ягідні кущі, а також удобрювати землю.

16 травня – рекомендується посадити редиску, картопля, селера, цибуля та інші рослини.

17 травня – хороший час, щоб удобрити грунт. Також рекомендується прищепити дерева.

18 травня – невдалий час для посадки. Важливо в цей період обрізати дерева.

19 травня – можна підстригти газон, обробити рослини від хвороб і розпушити грунт.

20 травня – в цей день можна підстригти газон, також необхідно обробляти рослини від хвороб.

21 травня – необхідно посіяти насіння однорічних рослин, червону квасолю, декоративні гарбузи.

22 травня – в цей день не рекомендується нічого садити і обробляти землю.

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23 травня – вдалий час, щоб прополоти грядки і підготувати ділянку для посадки.

24 травня – в цей період можна пересадити суницю і петрушку. Гарний час для посадки бобових.

25 травня – вдалий час для посадки практично всіх рослин. У цей день добре приживеться розсада квітів і капусти.

26 травня – хороший час для посадки низькорослих рослин. Рекомендується посадити розсаду низьких сортів помідорів і перцю.

27 травня – для уповільнення зростання необхідно скосити траву. Землю варто розпушити і прибрати бур’яни.

28 травня – в цей день найкраще займатися посадкою. Не варто обробляти землю.

29 травня – не рекомендується садити овочі та квіти, краще зайнятися чагарниками і деревами.

30 травня – несприятливий час для посадки як насіння, так і розсади. Гарний час для посадки декоративних рослин.

31 травня – рекомендується косити траву, щоб повільніше росла, розділити і пересадити багаторічні рослини.

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