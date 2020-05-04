4 травня – Міжнародний день пожежника, який відзначають у першій декаді травня.
Він був заснований у 1999 році в пам’ять про п’ятьох пожежників з Австралії, які загинули під час гасіння масштабної пожежі, яка сталася на початку грудня 1998-го. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, якого у католиків вважають покровителем пожежників.
У народі – це Проклів день, коли люди похилого віку проклинать нечисту силу, а молодь водить хороводи навколо квітучих дерев.
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Іменини 4 травня відзначають: Олександр, Олексій, Денис, Микола, Іван та Федір.
Народні прикмети на 4 травня:
- Якщо зацвіла черемшина – літо буде теплим.
- Якщо на черемшині багато цвіту – до дощів влітку.
- Сильний перший грім – до багатого врожаю хліба.
- Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.
Що не можна робити 4 травня:
- Починати нові справи.
- Небажано багато працювати.
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