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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 4 травня

4 травня – Міжнародний день пожежника, який відзначають у першій декаді травня.

Він був заснований у 1999 році в пам’ять про п’ятьох пожежників з Австралії, які загинули під час гасіння масштабної пожежі, яка сталася на початку грудня 1998-го. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, якого у католиків вважають покровителем пожежників.

У народі – це Проклів день, коли люди похилого віку проклинать нечисту силу, а молодь водить хороводи навколо квітучих дерев.

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Іменини 4 травня відзначають: Олександр, Олексій, Денис, Микола, Іван та Федір.

Народні прикмети на 4 травня:

  • Якщо зацвіла черемшина – літо буде теплим.
  • Якщо на черемшині багато цвіту – до дощів влітку.
  • Сильний перший грім – до багатого врожаю хліба.
  • Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.

Що не можна робити 4 травня:

  • Починати нові справи.
  • Небажано багато працювати.

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