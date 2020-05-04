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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 4 травня, місячний день

У понеділок, 4 травня, Місяць перебуває в знаку Терези. Це 13 місячний день.

Гарний час для кардинальних змін. Також це сприятливий час для відпочинку після важкого робочого дня.

Незважаючи на гарний час, можливі конфлікти і розбіжності в діловій сфері.

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У 13 місячний день краще займатися благодійністю і виконувати прохання інших людей.

Справи, що вимагають великої активності даватимуться неважко.

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