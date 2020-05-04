У понеділок, 4 травня, Місяць перебуває в знаку Терези. Це 13 місячний день.
Гарний час для кардинальних змін. Також це сприятливий час для відпочинку після важкого робочого дня.
Незважаючи на гарний час, можливі конфлікти і розбіжності в діловій сфері.
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У 13 місячний день краще займатися благодійністю і виконувати прохання інших людей.
Справи, що вимагають великої активності даватимуться неважко.
Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2020 рік.