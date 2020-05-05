Doodle Google: інтерактивна гра на 5 травня

Оскільки коронавірус продовжує впливати на співтовариства у всьому світі, люди і сім’ї всюди проводять більше часу вдома.

У зв’язку з цим Google запустив серію дудлів з минулих популярних інтерактивних ігор Google Doodle.

Так, сьогодні, 5 травня, вийшов дудл, присвяченій грі Lotería 2019 року.

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Дудл дуже нагадує гру в хрестики-нулики, от тільки грають не символами, а предметами.

Нагадаємо, раніше Google створив дудл про важливість карантину через коронавірус, у якому пояснив, чому важливо залишатися вдома.