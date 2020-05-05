PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Google присвятив дудл грі Lotería 2019 року

Оскільки коронавірус продовжує впливати на співтовариства у всьому світі, люди і сім’ї всюди проводять більше часу вдома.

У зв’язку з цим Google запустив серію дудлів з минулих популярних інтерактивних ігор Google Doodle.

Так, сьогодні, 5 травня, вийшов дудл, присвяченій грі Lotería 2019 року.

Doodle Google: інтерактивна гра на 5 травня

Читайте: Дякуємо всім працівникам закладів харчування – новий дудл Google

Дудл дуже нагадує гру в хрестики-нулики, от тільки грають не символами, а предметами.

Нагадаємо, раніше Google створив дудл про важливість карантину через коронавірус, у якому пояснив, чому важливо залишатися вдома.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка