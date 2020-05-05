Instagram заборонив користувачам дивитися на море

В алгоритми Instagram, схоже, закралася помилка, через яку додаток відмовляється показувати публікації з хештегом #море.

Тепер, коли користувач починає шукати повідомлення з цим ключовим словом, відображається повідомлення про те, що відповідні фотографії “часто підтримують поведінку, яка може призвести до травмування або навіть смерті”.

Водночас технічний сервіс соціальної мережі пропонує допомогу користувачам, які зіткнулися з труднощами.

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Розробники поки не прокоментували ситуацію, але все вказує на звичайну помилку. Якщо ввести слово “море” англійською, то контент відображається.

Нагадаємо, відомий голлівудський актор Джонні Депп зареєстрував аккаунт в Instagram.