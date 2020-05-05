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Факти / Lifestyle

Листівки з Днем ангела Віталія

5 травня святкують свої іменини Віталії.

Ім’я походить від давньоримського Віталіс, що означає життєвий, повний життєвих сил.

Преподобний чернець Віталій заповідав бути терпимими та не засуджувати ближнього, яким би грішником той не був.

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Факти ICTV зібрали кращі листівки з Днем ангела Віталія, щоб ви могли привітати власників цього імені.

Листівки з Днем ангела Віталія

Листівки з Днем ангела Віталія

Листівки з Днем ангела Віталія

Листівки з Днем ангела Віталія

Листівки з Днем ангела Віталія

Нагадаємо, Факти ІСТV публікували календар магнітних бур у травні 2020 року.

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