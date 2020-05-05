Ілон Маск назвав ім'я новонародженого сина. Але це більше схоже на шифр

Мільярдер Ілон Маск, який вшосте став батьком, натякнув на те, як сім’я назвала хлопчика.

На запитання про ім’я дитини в Twitter Маск відповів: X Æ A-12 Musk. Це спричинило жваве обговорення в мережі.

У одного з користувачів Reddit виникла така теорія щодо назви: лігатура букв A і E – це заміна слова ash, тому ім’я дитини можна розшифрувати як Sascha 12.

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У матері дитини Граймс є пісня під назвою 4ÆM, тож можливо, ім’я, яке назвав Маск, справжнє.

Маск поділився знімком дитини в Twitter, домалювавши їй татуювання на обличчя. Фото: Ілон Маск.

Нагадаємо, про те що Ілон Маск став батьком, стало відомо 5 травня. Про подію бізнесмен написав у своєму Twitter.

Фото: CNET