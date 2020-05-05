Музика для спорту вирішує багато – і настрій задає, і ритм тренувань. Факти ICTV знайшли для вас невелику добірку треків для бігу.

Часто дівчата та хлопці, прийшовши в тренажерний зал, довго копаються в телефоні в пошуках підходящої музики. І не знайшовши нічого, включають хоча б щось.

А це неправильно, адже вдало підібрані треки зададуть правильний ритм тренування і подарують заряд бадьорості.

Читайте: 9 головних вправ для сексуальної фігури

Раніше Факти ICTV розповідали як урізноманітнити заняття бігом.