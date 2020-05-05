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Факти / Lifestyle

Музика для сексу – 10 пісень для ночі кохання

Музика для сексу дійсно допомагає! Неважливо, чи починаєте ви тільки зараз сексуальну пригоду, чи просто вирішили додати саундтрек до ночі любові, яка вже триває.

Особливо музика допомагає, якщо у вас тонкі стіни та дратівливі сусіди.

Звичайно, музика, що грає під час сексу,  безумовно не для всіх, але якщо вам це до душі, то завдяки підбірці Фактів ICTV ви не зіткнетеся з проблемою пошуку нових мелодій.

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All The Time — Jeremih

Sex — Cheat Codes

Pony — Ginuwine

Neighbors Know My Name — Trey Songz

Often — The Weeknd

Slow Motion — Trey Songz

Earned It (Fifty Shades Of Grey) — The Weeknd

Ride — SoMo

Birthday Sex — Jeremih

Sex With Me — Rihanna

Фото: Dreamstime

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