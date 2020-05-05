День Віталія відзначають 5 травня. У цей день згадують про подвиг ченця Віталія Олександрійського, який служив в Єгипті.
Коли Віталію виповнилося 60 років, він оселився в Олександрії та з ранку до вечора молився про чистоту гршних жінок цього міста.
Він весь день працював, щоб заробити трохи грошей на їжу, а вночі він перебував з одною з численних розпусниць, замикаючи її в кімнаті та читаючи псалми про чистоту душі дівчини. Жителі міста засуджували його і насміхалися.
Святі молитви Віталія допомогли в результаті врятували багатьох грішних жінок: деякі пішли в монастирі, інші почали чесно працювати. Він заповідав, що не варто засуджувати ближнього, яким би той не здавався грішним.
Привітання з іменинами підготували Факти ICTV.
В День Ангела Віталію я хочу побажати:
Щоб у житті твоїм було побільше свята,
Щоб щастя й перемоги вели у майбуття,
Щоб вдача і здоров’я були усе життя.
Хай Святий Віталій піклується про Тебе,
Завжди оберігає й дивиться із неба.
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Хай у день твого святого,
Ангел сил надасть до всього,
Щоб життя вирувало у міру,
Щоб завжди вистачало тобі віри,
Щастя від сьогодні і надалі,
Зичим ми тобі, Віталій,
Хапай удачу без вагання!
Приймай же наші привітання!
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Віталій, в День ангела бажаю тобі хорошого настрою навіть в найпохмурішу погоду, ніколи не розлучатися з оптимізмом і впевнено втілювати в життя всі плани, навіть найекстремальніші. Пам’ятай про те, що твої друзі завжди підтримають у важку хвилину і з радістю відзначать будь-який твій успіх.
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Віталій, вітаю з Днем ангела! Бажаю максимально щасливого і заможного життя. Хай доля шле більше хороших людей. Нехай здоров’я ніколи не турбує, а близькі повідомляють тільки приємні новини.
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Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
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