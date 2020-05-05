Погода в Україні на сьогодні, 5 травня 2020

В Україні 5 травня по всій території очікуються дощі і грози.

У західних областях прогнозують +15-18° вдень, вночі від +6° до +9°, очікуються опади.

У північних регіонах повітря прогріється до +19° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +10°. Дощитиме у всіх областях.

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У центральних областях температура вдень становитиме +17-19°, вночі до +12°.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +18° до +22° вдень. Вночі очікується від +10° до +12°. Дощі і грози очікуються у всіх областях.

У Києві повітря прогріється до +19° вдень, вночі очікується до +12°. Синоптики прогнозують опади.

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.