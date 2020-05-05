Тунелі-привиди і потаємні бункери. Що приховує підземелля Києва

Київ, центр міста, непримітний бетонний люк. Досвідчений дігер Кирило Степанець вже звичним рухом відкриває своєрідний портал у підземний світ.

Під столичною землею знаходяться більше 120 дренажно-штольневих систем, вони підтримують на поверхні міські об’єкти. Деякі тунелі пам’ятають ще Київ 19 сторіччя.

Річки, немов, кровоносна система підземного Києва. Вони відводять воду з доріг за межі міста. Раніше проходили по поверхні, та з розвитком мегаполісу їх сховали під землю. Наприклад, під Хрещатиком протікає однойменна річка, що виходить нагору за кілька кілометрів.

Нерідко тут знаходили й речі, які були втрачені ще століття тому. Багато хто з авантюристів і зараз намагається їх шукати. Але при цьому всі пам’ятають правило, перевірене роками, – не спускатися під час дощу. Підземний світ Києва вже забрав не одне життя.

Правобережжя Києва – це лабіринти таємних ходів та навіть автомобільних доріг.

Чи можна пройти через всю столицю під землею? Загадка,яку вже намагалися розгадати. Деякими тунелями дійсно можна дістатись сусідніх районів. А от від однієї околиці до іншої неможливо – багато ходів заблоковані або впираються в метрополітен.

Комітети Верховної Ради та будівлю під куполом єднає підземний перехід, вже давно не секрет. Це на випадок евакуації депутатів.

Не менш секретним свого часу був і інший об’єкт Києва, його називають кесонним.

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Два секретні тунелі під Дніпром почали будувати ще в 1938 році. Вони мали продублювати залізничні мости, які у разі нападу могли бути знищені авіацією. Об’єкт називають сталінським метро, бо вождь особисто віддав наказ його збудувати.

За задумом потяги мали перевозити боєприпаси та військову техніку за допомогою залізниці навколо Києва.

Проект мали завершити у 1944 році, але завадила війна. Фашисти об’єкт не чіпали, та коли Київ визволили, радянська влада добудовувати його передумала.

Багато загадок зберігає і підземний світ Одеси. Тут розташовані найдовші катакомби у світі. 2,5 тис. км шахт, ходів та тунелів. Вони пам’ятають і шахтарів у 19 столітті, і партизанів у 20.

Коли будували Одесу, тут видобували камінь. Лабіринти пірнають на 38 метрів в глибину, подекуди вони розташовані у два поверхи. Тут загинули вже кілька людей.

Окрім небезпеки, катакомби приховують і справжні дива. Тут, наприклад, можна знайти довжелезні сталактити та прадавніх тварин.

Практично під кожним українським мегаполісом ховаються окремі міста, що мають свої вулиці, пам’ятки архітектури і таємниці. Це історичний зріз кількох епох, і якщо на поверхні все швидко змінюється, то під землею історія лишається назавжди.

Факти ICTV раніше писали про те, що в одеських катакомбах зникли п’ятеро людей.