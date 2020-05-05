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Факти / Lifestyle

У ніч на 6 травня українці спостерігатимуть зорепад Ета-Акваріди

Українці у ніч з 5 на 6 травня зможуть спостерігати найяскравіший зорепад року – Ета-Аквариди.

Швидкість зорепаду становитиме до 50 метрів за годину.

Кращий час для спостереження – з 02.00 до 04.00. Особливо добре Аквариди будуть помітні мешканцям південної півкулі Землі.

Максимум активності травневих Акварид настане 5 травня о 21.30 за київським часом.

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Метеорний потік Ета-Аквариди складається з дрібних осколків комети Галлея, яка наближається до Сонця кожні 76 років, але залишає слід з частинок уздовж своєї орбіти.

Свою назву зорепад отримав через те, що його радіант перебуває у сузір’ї Водолія.

Нагадаємо, 21-22 квітня українці спостерігали весняний зорепад Ліріди.

Джерело: Time and Date

Фото: Dreamstime

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