PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Вихідні на травневі свята – скільки відпочиватимуть українці

На травневі свята українців очікують два додаткових вихідних. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, в Україні 1 і 9 травня – офіційні державні вихідні.

1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих, який вдало випадає на п’ятницю. Тому відпочивати українці будуть з 1 до 3 травня.

9 травня – День перемоги, який випадає на суботу, тому понеділок, 11 травня, також буде вихідним днем.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Крім того, передсвятковий день 8 травня буде скороченим на 1 годину.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні в 2020 році будуть відзначатися безліч державних свят, а деякі з них будуть навіть вихідними. Які саме дні будуть вихідними – дивіться в календарі державних свят на 2020 рік.

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх