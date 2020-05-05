Як налагодити роботу офісу після карантину: 10 порад від Комаровського

Щоб налагодити роботу офісу після карантину необхідно дотримуватися протиепідемічних правил.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Коли ваші співробітники виходять з дому і добираються до офісу, то ризик зараження підвищується. Повністю мінімізувати ризики не можна, – сказав він.

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10 порад як налагодити роботу в офісі від Комаровського:

1. В офіс повинні ходити співробітники, які можуть дійти до офісу пішки або доїхати на особистому автомобілі.

2. В офіс не повинні ходити співробітники старше 60 років, люди з гіпертонічною хворобою або вираженим ожирінням.

3. Рекомендується врахувати ситуацію людей, які проживають з літніми родичами.

4. Вимірювати температуру співробітникам, якщо ви не їм не довіряєте, тому що в разі появи симптомів хвороби людина повинна ухвалити самостійне рішення залишитися вдома.

5. Перерозподілити функціональні обов’язки, якщо є така можливість.

6. Між робочими столами співробітників повинно бути більше двох метрів.

7. Контролювати якість повітря. Температура повинна бути на рівні 19-20 градусів, вологість – від 40 до 60%. Контролювати вологість можна за допомогою гігрометра. Якщо повітря сухе, тоді необхідно купити в офіс зволожувач.

8. Повітрообмін в офісі. Необхідно забезпечити в приміщення відкриті кватирки. Кондиціонери, які працюють в режимі рециркуляції небажані. Пристрої корисні, якщо вони отримують повітря ззовні.

9. Коли в офісі проводиться прибирання, то необхідно в першу чергу мити ті місця, куди може потрапити слина або брудні руки. Ручки можна помити розчином хлору або білизни.

10. Всі співробітники повинні мити руки, а не бризкати санітайзерами.

– Вже зараз кожен начальник повинен замислитися над тим, щоб в офісі був правильний туалет. І замислюється над тим, як співробітник може відвідати туалет і помити руки не доторкнувшись до дверей, до умивальника. Як зробити, щоб у вас були працюючі датчики: піднесли руку – набігло мило, піднесли руки – включився фен, який висушить. Щоб були одноразові серветки, – сказав він.

Раніше Комаровський розповів, чи можна буде поїхати цього літа на море.