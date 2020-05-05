Як посмажити ідеальний шашлик – 5 секретів Андрія Ковальського

Смажене на вогні м’ясо – найсмачніше. Можна, звичайно, сперечатися, але в цій страві, є щось первобитне і тому воно так приваблює чоловіків.

Порадами з правильного приготування м’яса на вогні поділився ведучий Факти.Спорт Андрій Ковальський.

– Я дуже люблю м’ясо з вогню. І неважливо – шашлик, стейк, кебаб чи курка. Смак смаженого м’яса з вогню з запахом диму (а іноді і гарі. – Ред.) дуже апетитні. Тому при кожній нагоді я смажу м’ясо. І, звичайно, є свої правила і табу в підготовці, – пояснив ведучий.

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П’ять порад від Ковальського:

М’ясо має бути свіжим. Якщо ви подумали, що заради економії можна купити готове у маринаді – женіть від себе цю думку. За маринадом магазин може заховати несвіже або неякісне м’ясо . Спеції ”вміють” робити придатним в пишу практично будь-яку частину туші;

ніколи не використовуйте оцет, або іншу будь-яку кислоту. Вона вбиває справжній смак. М’ясо стане м’яким, але ”ватним”;

дайте м’ясу намаринуватись. Навіть півгодини свіжого м’яса в своєму маринаді набагато краще магазинного;

шматочки шашлику робіть не квадратними, а прямокутними. Так вони краще будуть тримаються і не обертаються на шампурі;

Після приготування дайте м’ясу постояти. Накрийте його фольгою і залиште 10-15 хв. Скоринка зверху стане м’якою, а шашлик соковитим – при охолодженні соки рівномірно розподіляться всередині м’яса.

Для ідеального маринаду на шашлик підійде цибуля.

– Але нарізати його просто кільцями – не те. На кілограм м’яса потрібно дві-три великі цибулини. У блендері збиваємо її у пюре. Для кращого збивання можна додати трохи води або соняшникової олії. Також сіль і перець та будь-які улюблені спеції. Але тільки не трави, бо вони будуть горіти! Залиште на пару годин, а краще на ніч і відмінний смак гарантований. Маринад повинен не зіпсувати смак м’яса, а тільки підкреслити його, – сказав Ковальський.

До такого м’яса підійде простий соус з дрібно нарізаного помідора, кінзи і часнику. Додайте трохи солі і перцю. Заправити його нада соняшниковою олією і, якщо треба – соку лимона.

– Подавайте м’ясо з цим соусом і лавашем. Не забудьте багато овочів і зелені – буде смачно і не зашкодить фігурі, – підсумував Ковальський.

Факти ICTV зібрали різні способи приготування шашлику з традиційного набору продуктів. Підготовка м’яса та маринування будуть проходити за однією технікою, а обсмажування – за різними: на електрогрилі, у духовці, на сковорідці та на мангалі.