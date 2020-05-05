Як привітати маму з Днем матері: кращі ідеї

День матері 2020 в Україні відзначають 10 травня.

Теплі привітання з Днем матері, подарунки та увага обов’язково потішать вашу маму, адже вона подарувала вам життя.

Цього дня варто від щирого серця подякувати за ласку та материнську любов.

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Факти ICTV публікують 5 кращих ідей, як привітати маму в День матері.

Товари для хобі

Окрім роботи та домашніх справ, у кожної жінки є власне захоплення.

З початком карантину вільного часу побільшало, тому подарунок у вигляді книги кулінарних рецептів, матеріалів для в’язання, плетіння чи вишивки обов’язково сподобається вашій мамі.

Техніка

Ще один перевірений спосіб: подаруйте мамі новий ґаджет або домашню техніку.

Планшет для перегляду серіалів, мультиварка – для приготування нових кулінарних шедеврів або ж соковижималка – для найсмачніших напоїв у весняно-літній сезон.

Квіти

Жодне жіноче свято не обходиться без класичного подарунку – букету квітів. Навесні вибір особливо великий – у магазинах та в інтернет-магазинах можна знайти тюльпани, бузок, польові квіти, лілії та навіть гортензії.

До букету улюблених маминих квітів можна додати набір ароматних чаїв, шоколаду або тістечок.

Косметика

Подбайте про красу своєї матусі – подаруйте їй улюблену косметику або здивуйте новинкою!

У зв’язку з карантином безліч інтернет-магазинів здійснюють безконтактну доставку, однак замовлення краще спланувати заздалегідь. Ідеально підійдуть набори для догляду за шкірою обличчя, пахучі лосьйони та гелі для душу, декоративна косметика або улюблені парфуми.

Аромати для дому

Під час карантину багато хто зіткнувся з проблемою різкої зміни настрою та поганого самопочуття. Найкращим подарунком може стати затишок та гармонія, яку дарують ароматичні свічки, пахощі або бруски південноамериканського дерева Пало Санто.

Вважається, що приємні аромати є оберегами, які наповнюють оселю позитивною та світлою енергетикою. Під час розпалювання пахощів експерти радять займатися йогою або медитаціями.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували й інші варіанти, як здивувати маму подарунком до Дня матері 2020.