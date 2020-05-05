Щороку 5 травня відзначають Міжнародний день акушерки і Міжнародний день боротьби за права інвалідів.
За народним календарем, у цей день згадують апостола Луку, який був сподвижником святого Павла. Його шанують як автора одного з Євангелій і Діяння святих апостолів. Також Лука вважається першим іконописцем і покровителем лікарів і живописців.
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Іменини 5 травня святкують Віталій, Федір і Теодор.
Прикмети на 5 травня:
- Зозуля часто кує – до теплої погоди.
- Гроза у цей день – до хорошого урожаю.
- Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час починати посівні роботи.
Що не можна робити 5 травня:
- Не можна нікому розповідати про свої сни.
- Не можна полювати, ображати птахів, розграбовувати чи нищити гнізда. Особливо це стосується зозулі.
- Важливі справи потрібно перенести, не варто робити покупки, йти в ліс чи на поле.
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.