PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 5 травня

Щороку 5 травня відзначають Міжнародний день акушерки і Міжнародний день боротьби за права інвалідів.

За народним календарем, у цей день згадують апостола Луку, який був сподвижником святого Павла. Його шанують як автора одного з Євангелій і Діяння святих апостолів. Також Лука вважається першим іконописцем і покровителем лікарів і живописців.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини 5 травня святкують Віталій, Федір і Теодор.

Прикмети на 5 травня:

  • Зозуля часто кує – до теплої погоди.
  • Гроза у цей день – до хорошого урожаю.
  • Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час починати посівні роботи.

Що не можна робити 5 травня:

  • Не можна нікому розповідати про свої сни.
  • Не можна полювати, ображати птахів, розграбовувати чи нищити гнізда. Особливо це стосується зозулі.
  • Важливі справи потрібно перенести, не варто робити покупки, йти в ліс чи на поле.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка