У вівторок, 5 травня, Місяць перебуває в знаку Терези. Це 14 місячний день.

Вдалий час для відпочинку після важкого робочого дня. Не рекомендується починати нічого нового, краще швидше завершити раніше розпочаті справи.

Сприятливий період для ділового співробітництва та кар’єрного зростання. У 14 місячний день розбіжності виключені.

Читайте: Місячний календар стрижок на травень 2020 – рекомендації та застереження

Проте 5 травня прийняття відповідальних рішень краще відкласти на інший, більш вдалий день.

Факти ICTV також підготували календар магнітних бур на 2020 рік.