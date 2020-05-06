Арчі 1 рік! Як син Меган Маркл і принца Гаррі відсвяткує день народження

6 травня син Меган Маркл і принца Гаррі Арчі святкує перший день народження.
Сім’я планувала у цей день зустрітися з родичами у Великій Британії, але через пандемію коронавірусу вони святкуватимуть в США.
Про це розповіла королівський експерт Кеті Ніколл.
За її словами, батьки організують Арчі свято, а королева Єлизавета привітає онука відеозв’язком.
Читайте: Меган Маркл народила: який титул отримає первісток
Меган Маркл збирається самостійно приготувати для сина торт.
– Швидше за все він буде органічним і не солодким. Гаррі і Меган дотримуються правильного харчування і намагаються з дитинства привчати до нього сина, – сказав вона.
Свято пройде в будинку, який знімають Меган і Гаррі, а серед гостей будуть лише батьки. Аніматорів не запрошуватимуть в цілях безпеки.
Пара не обдаровуватиме первістка подарунками, оскільки вважає, що у нього все є. Вони думають, що доцільно буде зробити пожертву в дитячі благодійні установи.
Також експерт натякнула на прийдешнє поповнення в родині Маркл і принца Гаррі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, що герцогиня Сассекська і дружина принца Гаррі Меган Маркл народила хлопчика вагою 3.26 кг. Пологи у Меган Маркл почалися зранку 6 травня.