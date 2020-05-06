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Факти / Lifestyle

Арчі 1 рік! Як син Меган Маркл і принца Гаррі відсвяткує день народження

6 травня син Меган Маркл і принца Гаррі Арчі святкує перший день народження.

Сім’я планувала у цей день зустрітися з родичами у Великій Британії, але через пандемію коронавірусу вони святкуватимуть в США.

Про це розповіла королівський експерт Кеті Ніколл.

За її словами, батьки організують Арчі свято, а королева Єлизавета привітає онука відеозв’язком.

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Меган Маркл збирається самостійно приготувати для сина торт.

– Швидше за все він буде органічним і не солодким. Гаррі і Меган дотримуються правильного харчування і намагаються з дитинства привчати до нього сина, – сказав вона.

Свято пройде в будинку, який знімають Меган і Гаррі, а серед гостей будуть лише батьки. Аніматорів не запрошуватимуть в цілях безпеки.

Пара не обдаровуватиме первістка подарунками, оскільки вважає, що у нього все є. Вони думають, що доцільно буде зробити пожертву в дитячі благодійні установи.

Також експерт натякнула на прийдешнє поповнення в родині Маркл і принца Гаррі.

 

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

 

 

Нагадаємо, що герцогиня Сассекська і дружина принца Гаррі Меган Маркл народила хлопчика вагою 3.26 кг. Пологи у Меган Маркл почалися зранку 6 травня.

Джерело: Daily Mail

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