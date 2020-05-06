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Факти / Lifestyle

Чипізація і створення коронавірусу: як Білл Гейтс став героєм нової конспірологічної теорії

Главу Microsoft Білла Гейтса звинуватили у чипізації людства і у тому, що він створив коронавірус, щоб отримати вигоду від пандемії.

Особливо популярними подібні конспірологічні теорії стали у Росії. Зокрема, російський режисер Микита Міхалков звинуватив Білла Гейтса у бажанні вживити чіпи людям по всьому світу під виглядом вакцини, щоб контролювати їх і поступово скорочувати населення планети.

Паралельно з’явилася ще одна теорія змови, автори якої вважають, що вишки 5G поширюють коронавірус і можуть стати причиною розвитку імпотенції.

Читайте: Білл Гейтс запропонував п’ять ідей для перемоги над коронавірусом

Факти ICTV зібрали популярні меми про Білла Гейтса, коронавірус і чипізацію людства.

  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
  • Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії
Чипізація і створення коронавірусу: як Білл Гейтс став героєм нової конспірологічної теорії / 9 фотографий

Нагадаємо, раніше у Великій Британії місцеві жителі спалили 20 вишок 5G через чутки, що вони розповсюджують коронавірус.

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