Білл Гейтс чипізація: як глава Microsoft став героєм конспірологічної теорії

Главу Microsoft Білла Гейтса звинуватили у чипізації людства і у тому, що він створив коронавірус, щоб отримати вигоду від пандемії.

Особливо популярними подібні конспірологічні теорії стали у Росії. Зокрема, російський режисер Микита Міхалков звинуватив Білла Гейтса у бажанні вживити чіпи людям по всьому світу під виглядом вакцини, щоб контролювати їх і поступово скорочувати населення планети.

Паралельно з’явилася ще одна теорія змови, автори якої вважають, що вишки 5G поширюють коронавірус і можуть стати причиною розвитку імпотенції.

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Факти ICTV зібрали популярні меми про Білла Гейтса, коронавірус і чипізацію людства.



































Чипізація і створення коронавірусу: як Білл Гейтс став героєм нової конспірологічної теорії / 9 фотографий

Нагадаємо, раніше у Великій Британії місцеві жителі спалили 20 вишок 5G через чутки, що вони розповсюджують коронавірус.