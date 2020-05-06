У 2020 році День матері в Україні припадає на 10 травня. Свято відзначається у другу неділю травня відповідно до указу президента від 10 травня 1999 року №489/99.

День матері – це й міжнародне свято, адже існує воно у 85 країнах світу, де заведено вітати усіх мам та жінок, які очікують на появу малюків.

Має воно більш ніж столітню історію. У 1908 році американка Анна Джервіс із Філадельфії, мати якої передчасно померла, ініціювала вшанування матерів. Через два роки у штаті Вірджинія вперше визнали День матері офіційним святом.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

А вже у 1914 році у США оголосили другу неділю травня національним святом на честь усіх матерів. Згодом ініціативу підтримали в інших країнах.

В Україні свята діляться на державні та неофіційні, які не є вихідними днями. Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.