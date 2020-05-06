День піхоти в Україні 6 травня відзначають лише вдруге. Цього дня вшановують мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Дату Дня піхоти було обрано на честь переможної битви козаків біля Жовтих Вод 6 травня 1648 року.

Крім того, 6 травня відзначають релігійне свято – День Юрія Змієборця. Він був одним із покровителів українського війська.

Пропонуємо привітати захисників України з їхнім святом.

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Український піхотинцю, дякую тобі за вірну і професійну службу народу України, за мужність і героїзм. Бажаю міцного здоров’я та щасливого повернення додому! З Днем піхоти!

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Ви є основною ударною силою будь-якої армії світу та уже багато років стоїте на захисті України. Нехай так залишається і надалі. Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем піхоти!

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До складу вітчизняних “універсальних солдатів” входять найвідважніші бійці, а на їхніх плечах найскладніші завдання. Ми пишаємося вами! Слава українській піхоті!

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Бажаю українським піхотинцям нових перемог в ім’я миру на нашій рідній землі, благополуччя і реалізації усіх планів. Слава українській піхоті!

Як повідомляли Факти ICTV, Указ про встановлення Дня піхоти президент підписав 19 квітня 2019 року.