Ета-Аквариди: де і коли дивитись пік метеоритного дощу

На ніч з 6 на 7 травня припадає пік метеоритного дощу Ета-Аквариди. Це другий зорепад у цьому році.

Зорепад Ета-Аквариди триватиме до кінця травня. Експерти прогнозують до 50 метеорів на годину, це високий показник.

Зорепад краще спостерігати з 2 до 4 години ночі. Найкраще побачити Аквариди можна на південній кулі Землі, на Північній частині потік буде не таким видовищним.

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Також 7 травня можна буде спостерігати Супермісяць. Він буде останнім у 2020 році.

Нагадаємо, 21-22 квітня українці спостерігали весняний зорепад Ліріди.