Згідно астропрогнозу для України, карантин можуть продовжити до початку літа.
Про це розповіла астролог Олена Осипенко.
– Я думаю, що карантин може бути продовжений. Велика ймовірність цього є і я б не стала розслаблятися до початку червня. А взагалі ви бачите, що фокус гармонійного прояву виходу з цієї кризи починається з липня, – сказала вона.
За її словами, важливими датами 2020 року для України стануть 14 червня і 21 грудня.
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Астролог зазначила, що кордони відкриватимуться лише в кінці року.
– А ось про кордони, які можуть відкрити, я думаю, що нам ще з вами доведеться чекати до грудня, – сказала вона.
Також вона додала, що 2020 рік є одним з найскладніших для України. У 2021 році в країні очікується повільний підйом економіки.
Раніше астролог Марина Скаді розповіла, що в Україні проведуть поглиблені дослідження і розроблять вакцину або знайдуть інші способи, допомогти не тільки нашій країні, але і всьому світу.