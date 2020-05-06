Комаровський сказав, коли буде друга хвиля Covid-19 в Україні і як підготуватися

Друга хвиля коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді 2020 року.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

За його словами, українцям необхідно цього літа відправитися на відпочинок.

– Якщо у вас є можливість вирватися за межі вашої “тимчасової в’язниці”, в якій ви самоізолювалися, то обов’язково виривайтеся. Це треба для вашого здоров’я. Це принаймні допоможе вам зміцнити імунітет і підготуватися до другої хвилі коронавірусу, яка, з високим ступенем ймовірності, прийде до нас в жовтні-листопаді, – сказав він.