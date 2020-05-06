PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 6 травня (КАРТА)

Погода в Україні 6 травня буде хмарною, а місцями пройдуть сильні грози.

У західних областях прогнозують +9-13° вдень, вночі від +4° до 7°, очікуються опади.

У північних регіонах повітря прогріється до +17° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +9°. Дощитиме у всіх областях.

Читайте: 40 градусів і вище: метеорологи дали прогноз на літо 2020 в Україні

У центральних областях температура вдень становитиме +14-16°, вночі до +9°.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +17° до +21° вдень. Вночі очікується від +10° до +12°. Дощі і грози очікуються у всіх областях.

У Києві повітря прогріється до +16° вдень, вночі очікується до +9°. Синоптики прогнозують опади.

Погода в Україні на сьогодні, 6 травня 2020

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка