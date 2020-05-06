Погода в Україні на сьогодні, 6 травня 2020

Погода в Україні 6 травня буде хмарною, а місцями пройдуть сильні грози.

У західних областях прогнозують +9-13° вдень, вночі від +4° до 7°, очікуються опади.

У північних регіонах повітря прогріється до +17° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +9°. Дощитиме у всіх областях.

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У центральних областях температура вдень становитиме +14-16°, вночі до +9°.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +17° до +21° вдень. Вночі очікується від +10° до +12°. Дощі і грози очікуються у всіх областях.

У Києві повітря прогріється до +16° вдень, вночі очікується до +9°. Синоптики прогнозують опади.

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.