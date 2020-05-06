Погода в Україні 7 травня буде дощовою, опади очікуються у всіх областях.

У західних областях прогнозують від 11 до 15 градусів тепла вдень, вночі від 3 до 5 градусів.

У північних регіонах повітря прогріється до 14 градусів тепла вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до 8 градусів тепла.

У центральних областях температура вдень становитиме 13-17 градусів тепла, вночі очікується до 9 градусів тепла.

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У східних і південних регіонах синоптики прогнозують від 16 до 19 градусів тепла вдень. Вночі очікується від 6 до 10 градусів.

До речі, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.