Сюжетний трейлер відеогри The Last of Us Part 2 опублікувала студія Naughty Dog.

Головним героям, Джоел та його дочці Еллі, доводиться виживати у постапокаліптичній Америці.

Якщо вірити у спойлери The Last of Us Part 2, у грі з’явиться новий персонаж – дівчина Еббі, яка стане головним ворогом Еллі.

Сюжет розгортатиметься навколо трагедії (у трейлері ця історія відсутня), і через це Еллі буде змушена вирушити у подорож, аби помститися людям, які зруйнували її життя.

Прем’єра The Last of Us Part 2 на платформі PS4 відбудеться вже 19 червня.

Цікаво, що експерти відзначають підвищення рейтингів популярності The Last of Us Part – за сюжетом гри, усе людство вражає небезпечний вірус, а інфіковані люди стають зомбі.

