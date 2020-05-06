Дмитро Босов вчинив самогубство

У Росії вкоротив собі віку відомий місцевий мільярдер Дмитро Босов. Йому було 52 роки.

За словами представника Слідчого комітету, у підмосковному селищі Усово, де жив бізнесмен, було знайдене його тіло з вогнепальним пораненням голови.

Поруч з тілом лежав пістолет Glock 19 gen 4.

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Як повідомляють російські ЗМІ, Дмитро Босов став відомим у в 90-ті роки як один з учасників розподілу вітчизняної алюмінієвої промисловості.

Разом з однокурсниками у 1993 році створив групу Аллтек – приватну інвестиційну компанію, яка спеціалізується на проектах з видобутку нафти, вугілля і антрациту, а також на дорогоцінних металах і нерухомості.

Журнал Forbes оцінив статки Дмитра Босова у $1,1 млрд. У рейтингу російських мільярдерів від Forbes 2020 року бізнесмен посів 86 місце.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві знайшли застреленим бізнесмена Леоніда Вульфа.

Фото: Аллтек