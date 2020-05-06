У Tinder з’явиться функція відеочатів через пандемію Covid-19

У додатку Tinder з’явиться функція відеочатів.
Відомо, що новий функціонал вирішили запровадити через пандемію коронавірусу, щоб люди менше контактували особисто.
Відеочати в додатку можуть з’явитися до кінця червня.
Читайте: Скільки побачень через Tinder закінчуються сексом
У Match Group вважають, що через пандемію Tinder став одним з найбільш затребуваних додатків, оскільки дозволяє зустріти нових людей, залишаючись вдома. Водночас звички користувачів, стверджують у компанії, змінюються, тому необхідно запропонувати їм нові функції.
Раніше Факти ICTV писали, що Facebook представив новий програмний продукт Messenger Rooms, який є своєрідною відповіддю сервісу Zoom, що став популярним на тлі пандемії коронавірусу.
Джерело: Match Group