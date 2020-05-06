У Tinder з’явиться функція відеочатів через пандемію Covid-19

У додатку Tinder з’явиться функція відеочатів.

Відомо, що новий функціонал вирішили запровадити через пандемію коронавірусу, щоб люди менше контактували особисто.

Відеочати в додатку можуть з’явитися до кінця червня.

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У Match Group вважають, що через пандемію Tinder став одним з найбільш затребуваних додатків, оскільки дозволяє зустріти нових людей, залишаючись вдома. Водночас звички користувачів, стверджують у компанії, змінюються, тому необхідно запропонувати їм нові функції.

Раніше Факти ICTV писали, що Facebook представив новий програмний продукт Messenger Rooms, який є своєрідною відповіддю сервісу Zoom, що став популярним на тлі пандемії коронавірусу.

Джерело: Match Group