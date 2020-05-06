Україна введе паспорти здоров’я для туристів, якщо так буде в усьому світі

Якщо так звані паспорти здоров’я будуть введені у світі та рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, так зробить зробить й Україна, заявила глава Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

Водночас, за її словами, поки немає чіткого розуміння, “який тест можна вважати доцільним, і за скільки часу його потрібно проводити”, немає також чіткої процедури видачі таких паспортів.

Олеськів повідомила, що наразі розробляються нові санітарно-гігієнічні норми в сфері туризму, які діятимуть після карантину.

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Серед них – проходження температурного скринінгу, дотримання відстані між столиками, кількість людей на квадратний метр, неможливість доступу до їжі самих туристів, певна відстань на рецепції між людьми, дезінфектори в певних місцях, обмеження у басейнах та СПА, дистанція між людьми на пляжах.

– Також стане новим трендом, коли ми раніше отримували в готелях тапочки і шампуні, то зараз туди додадуть ще й маленький дезінфектор та маску, – додала вона.

Туристична галузь несе мільйонні збитки, тому туроператори намагаються з’ясувати, з якими країнами можна буде співпрацювати цього літа, щоб остаточно не втратити сезон. Факти ICTV розповідали, чи подорожчають перельоти після карантину і де можна буде відпочити влітку.