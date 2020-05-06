День матері 2020 в Україні святкують у другу неділю травня. Це чудовий привід ще раз нагадати дорогій людині наскільки ви її любите.

Звичайно, можна самостійно підібрати гарні слова, але до нас це зробили українські поети. Їх приголомшливі і зворушливі вірші стануть гарним доповненням до ваших привітань.

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В хаті сонячній промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили —

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі — сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу —

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

Василь Симоненко

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Мати моя, мати дорога,

Осінь горить в полях,

Хай ані мжичка; ані юга

Не занесе твій шлях.

Мати моя, голово стара,

Встали багряні дні,

Мчать ешелони біля двора,

Треба спішить мені.

Мати моя, опада сніжок,

Килимом стеле путь,

Хай не завіє твоїх стежок,

Що синові в серце йдуть.

Андрій Малишко

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Я додому пишу нечасто,

хоч забралась в таку далечінь.

Заважає мені то щастя,

то розваги, то просто лінь.

Мамо моя, не сумуй…

Щиру правду тобі скажу –

до неправди душа не лежить:

я ніколи в житті не тужу,

бо не маю від чого тужить.

Мамо моя, повір…

Що не день – то радість нова.

Що не будень – то майже свято.

Що не слово – то щирі слова,

бо у мене друзів багато.

Мамо моя, не тужи…

Не спіткнуся на жодній з доріг,

не зазнаю в житті образи…

Як вернуся на рідний поріг –

чи впізнаєш мене відразу?

Мамо моя, не плач.

Ліна Костенко

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