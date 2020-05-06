Ведучий шоу Перше, друге та компот на ICTV, лідер гурту ТІК Віктор Бронюк поділився трьома простими рецептами, які допоможуть приготувати смачні страви на пікніку.

Глина – секретний компонент еко-страв

Віктор Бронюк розповідає, що під час відпочинку на природі любить запікати овочі у глині. Хоча можна використовувати і звичайну землю, головне, щоб вона була без піску і каміння.

– Потрібно зробити масу трішки рідшою, ніж пластилін, обмастити нею баклажан, кабачок, картоплю та інші улюблені овочі і покласти їх у вогонь. Вже за декілька хвилин глина або земля підсихає, а коли продукт готовий, то разом із плівкою знімається шкірочка, а ви отримуєте смачні овочі, приготовані в екологічних умовах.

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На диску від культиватора можна приготувати найсмачнішу смажену картоплю

– Любителям зеленого туризму раджу придбати у найближчому магазині велику сковорідку, на якій на відкритому вогні можна смажити будь-які улюблені продукти. А замість сковорідки можна використовувати і звичайний диск від агротехнічного культиватора. Він ставиться прямо на вогонь і тоді на ньому можна смажити будь-що: гриби, м’ясо, рибу, овочі і, звісно, картоплю.

Як замаринувати шашлик за лічені хвилини

За словами Віктора Бронюка, коли потрібно швидко замаринувати м’ясо, то на допомогу приходять готові соуси-заправки. Можна брати сливовий маринад на основі соєво-імбирного соусу, а для курячих крилець і стегон найкраще підходить маринад з томатом і базиліком.

– Поки розпалюється багаття, занурюєте м’ясо у заправку – і за півгодини вже можна смажити. Виходить дуже смачно.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як приготувати шашлик вдома.